БНБ пуска възпоменателна монета "125 г. Спешна медицинска помощ в България"

Булфото

Българската народна банка пуска в обращение сребърна възпоменателна монета на тема "125 години Спешна медицинска помощ в България". Цената на монетата при пускане в обращение е 180 лева или 92,03 евро.

От Централната банка припомнят, че всеки клиент може да закупи само по 1 монета, независимо дали е от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице. За закупуване на монета от името и за сметка на друго лице е необходимо представянето на нотариално заверено изрично пълномощно за закупуването на конкретната възпоменателна монета, предаде БНР.

