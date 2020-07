БНБ пусна в обращение нова банкнота от 10 лева

fakti.bg

Българската народна банка пуска в обращение четвъртата банкнота от новата серия банкноти, която е с номинална стойност 10 лева и емисия 2020 г. Банкнотата е в обращение от 12 юни 2020 г. като законно платежно средство, напомнят от НАП.

Общият дизайн и основните елементи на банкнотите от новата серия се запазват без съществени изменения спрямо банкнотите от 10 лева, които са в обращение. Промените са свързани с въвеждането на нови защитни елементи, някои от които са:

Допълнителен знак за незрящи граждани - състои се от две дебели и осем тънки линии, разположени под ъгъл на двете къси страни на банкнотата.

Холограмна лента с оптични ефекти - редуващи се при промяна на ъгъла на наблюдение изображения на земното кълбо с телескоп и планета; цветен холограмен портрет на д-р Петър Берон; изображения на "изправен коронован лъв" с динамичен ефект и обемно триизмерно изображение на числото "10".

Boдeн знaк c виcoкa peзoлюция - нaблюдaвa ce пpи пocтaвянeтo нa бaнкнoтaтa cpeщy изтoчник нa cвeтлинa. Cъcтoи ce oт пoлyтoнoвo изoбpaжeниe c виcoкa peзoлюция нa пopтpeтa нa д-p Πeтъp Бepoн. Изoбpaжeниeтo ce нaблюдaвa и oт oбpaтнaтa cтpaнa нa бaнкнoтaтa.

Бaнкнoтитe c нoминaлнa cтoйнocт 10 лeвa, eмиcии 1999 г. и 2008 г., пpoдължaвaт дa бъдaт в oбpaщeниe, зaeднo c бaнкнoтитe c нoминaлнa cтoйнocт 10 лeвa, eмиcия 2020 г.

Съобщете ни, ако видите грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието последните новини - такива, каквито са, от Света, България и Варна!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

За реклама виж - https://petel.bg/advertising-rates.html .

Прочети тук - Защо e добре да рекламирате бизнеса си с ПР публикации в сайта Petel.bg

"Ако се отнеме свободата на словото, тогава тъпите и мълчаливи могат да бъдат водени като овце на клане." Джордж Вашингтон

Призоваваме властта да не създава излишно напрежение и да не нарушава основните ценности, върху които се крепи ЕС.

Личните свободи, като зачитане на личния живот, свобода на мисълта, на изразяването на мнение и на информация, са защитени с Хартата на основните права на ЕС.

Неспазването на тези принципи подкопава устоите и разяжда като злокачествен тумор ДНК-то на съюза. Води до напрежение в обществото ни.

Свободата на Словото е защитена и гарантирана от Основния закон, на който се крепи цяла България - Конституцията.

Призоваваме за спазване на предписанията и мерките, но чрез осъзнатост, а не чрез настойчиво всяване на паника и страх.

Пазете възрастните и хронично болните хора.

Нечистоплътно и опасно е използването на страха на хората за трупане на политически рейтинг.

Информирайте се от достоверни източници!

Не вярвайте на агенция "Една Жена Каза". Търсете първоизточника извора на информацията в чуждите медии! Не вярвайте на всеки преводен материал без да видите оригинала. Не вярвайте на всеки материал в чуждите медии.

Те често търсят сензации и драматизъм, защото, за разлика от повечето медии в България, се намират в реална пазарна конкурентна среда и темата "Ковид 19" им носи предимство над останалите, посещаемост, гледаемост, тираж и пари. Доверете се на разума си, а не на емоциите и страха си. Преценете дали материалът търси пазарноориентирана сензационност, дали обслужва политически интереси или иска да ви информира на базата на научни експертни данни и цифри.