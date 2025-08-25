БНБ с информация за парите в банките

Пиксабей

Депозитите на домакинствата в българската банкова система са достигнали 94,388 млрд. лева към края на юли 2025 г., показват данните на Българската народна банка. Това представлява 12,2% годишен ръст, като в същия месец на 2024 г. спестяванията са възлизали на 84,13 млрд. лева. Само месец по-рано, през юни, растежът бе по-нисък – 11,2%, предаде Парите ни.

Според БНБ депозитите на домакинствата и НТООД съставляват 43% от прогнозния БВП на страната.



Значителен ръст се наблюдава и в останалите сегменти:

- 48,046 млрд. лева са депозитите на нефинансовите предприятия, което е увеличение от 7,8% на годишна база (при 6,1% ръст през юни);

- Депозитите на финансовите предприятия достигат 3,799 млрд. лева, като растежът е 14,1% (при значително по-високи 30,5% през юни).

Общо депозитите на неправителствения сектор достигат 146,233 млрд. лева, или 66,6% от БВП. Годишният темп на растеж е 10,8%, след 10% през юни.



Данните показват ясна тенденция към засилено спестяване в банковата система. Увеличението на депозитите, особено при домакинствата, може да се тълкува като сигнал за предпазливо потребителско поведение в условията на икономическа несигурност и очаквани промени.

БНБ прогнозира, че годишният растеж на депозитите в неправителствения сектор може да достигне 15,7% в края на 2025 г. Основният фактор е очакваното по-интензивно депозиране на свободни средства в банките преди присъединяването на България към еврозоната. Мотивът на домакинствата и бизнеса е да осигурят по-гладко превалутиране в евро след влизането в единната валута.

Въпреки положителните данни, експерти предупреждават, че високият дял на средствата в депозити отразява и слаб инвестиционен интерес към по-рискови инструменти. Това означава, че банковата система остава стабилна, но потенциалът за растеж чрез продуктивни инвестиции остава ограничен.

