БНБ с нови данни заради бюджета на ПБ: Инфлацията ще скочи с 50 % над очакваното, икономиката ще се забави

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Като резултат от бюджета Гълъб - Радев, БНБ ревизира своите годишни прогнози за основните икономически показатели. Понеже новата власт дойде с обещание за сваляне/овладяване на цените, най-важно е да се отбележи, че с 50 на сто се увеличава инфлацията - вместо 4, централната банка очаква тя да се покачи на 6 процента.

Естествено, става дума за официално изчислената, а тя - както е добре известно - е в пъти по-ниска от реалната на стоките и услугите, които потребяваме.

Икономическият ръст, от своя страна, ще бъде по-нисък от очаквания, изчисляват топ експертите по финанси на БНБ, пише 19 мин.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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