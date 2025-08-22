снимка Булфото

След присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2026 г. Българската народна банка (БНБ) ще може да емитира колекционерски евромонети, които до тази година включително емитира като възпоменателни монети. Това ще става при спазване на европейски регламент от 2012 г. относно емитирането на евромонети, информират от централната банка.

От БНБ обясняват, че съгласно приложимата правна уредба, колекционерските евромонети имат статута на законно платежно средство само в емитиращата държава членка. Номиналната им стойност ще бъде в евро, като тя ще бъде различна спрямо номиналната стойност на евромонетите в обращение.

В контекста на предстоящото присъединяване на България към еврозоната, Монетната програма на БНБ от 2026 г. ще включва монети с нови технически параметри, като номинална стойност и промяна на паричната единица от лева на евро в тематичните серии, отбелязват от БНБ.

От централната банка посочват още, че това представлява нов етап в развитието на монетната им програма. Той, от една страна, ще включва нови серии монети и отделни монети, а от друга - ще осигури приемственост с утвърдените български теми, символи и технически характеристики. Същевременно ще отразява приемането на еврото като законно платежно средство в България, предаде факти.бг.

