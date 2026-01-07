БНБ ще работи извънредно всяка събота до края на януари заради еврото

Булфото

Във връзка с присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2026 г. и поради увеличаване на броя обслужвани клиенти на касите, извършващи обмяна на банкноти и монети от левове в евро, касите на Българската народна банка и на териториалните поделения на „Дружество за касови услуги” АД в страната ще работят извънредно с клиенти на 10.01.2026 г. (събота), 17.01.2026 г. (събота), 24.01.2026 г. (събота) и 31.01.2026 г. (събота), като ще извършват следните операции:

- Касите в централната сграда на БНБ, на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър I” № 1 ще извършват единствено следните операции:

• Обмяна на банкноти и монети, които са извадени от обращение, с неизтекъл срок на обмяна от левове в евро само за физически лица. Работно време на касите с клиенти: от 8:30 до 15:45 часа без прекъсване.

- Касите в Касов център на БНБ, на адрес: гр. София, м. „Полигона”, ул. „Михаил Тенев” № 10, ще извършват единствено следните операции:

• Обмяна на банкноти и монети, които са извадени от обращение, с неизтекъл срок на обмяна от левове в евро за физически лица. • Обмяна на монети, които са извадени от обращение, с неизтекъл срок на обмяна от левове в евро за юридически лица. Работно време на касите с клиенти: от 8:30 до 15:45 часа без прекъсване.

- Касите на териториалните поделения на „Дружество за касови услуги” АД в страната, както следва:

• гр. София, кв. „Овча Купел”, ул. „Иван Хаджийски” № 16;

• гр. Плевен, ул. „Климент Охридски” № 58 Б;

• гр. Пловдив, бул. „Ягодовско шосе” № 2;

• гр. Варна, ул. „Цариброд” № 23;

• гр. Бургас, ул. „Александър Велики” № 8;

Те ще извършват единствено следните операции:

• Обмяна на банкноти и монети, които са извадени от обращение, с неизтекъл срок на обмяна от левове в евро. Работно време на касите с клиенти: от 8:30 до 16:00 часа, почивка от 12:00-12:30 ч.

Българската народна банка отново напомня, че всички евромонети с българска национална страна могат да бъдат използвани навсякъде в държавите от еврозоната, а така също и в редица държави и територии извън еврозоната, където еврото е официална или широко приета валута, като например: Ватикана, Андора, Монако, Сан Марино, Черна гора, Косово, както и в отвъдморски територии на държави – членки на ЕС, като Гваделупа, Мартиника, Френска Гвиана, Реюнион, Майот, Сен Пиер и Микелон, Канарски острови. По този начин евромонетите с българска национална страна ще достигнат до всички, които използват еврото.

