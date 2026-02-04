БНР: Издирва се и непълнолетно момче около случая на Петрохан

Кадър Нова тв

Полицията издирва няколко човека, които са свързани с неправителствената организация с елементи на секта, която е била в хижата близо до село Гинци на прохода Петрохан.

Към момента от МВР не уточняват колко точно са издирваните, БНР съобщи, че се издирват двама души, единият от тях е непълнолетно момче. Към момента се изяснява връзката му с неправителствената организация.

Предстои да стане ясно и точната причина за смъртта на тримата мъже. Вчера от МВР уточниха, че не изключват нито една от версиите. Аутопсията на телата на тримата мъже трябва да даде отговор дали става въпрос за убийство или за самоубийство.

Проверяват се сигнали за връзка на членовете на неправителствената организация с латиноамерикански държави, както и се проверяват сигнали, които са били подавани в района за това, че членовете на организацията са ограничавали движението на хората около хижата.

Досъдебното производство продължава.

