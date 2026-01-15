БНТ: Арестуваха сина на Атанас Бобоков

Булфото

Откриха 100 грама марихуана в джипа му, управляван от чужденец

Полицията в Пампорово задържа Божидар Бобоков, син на известния бизнесмен Атанас Бобоков, след като в автомобила му бе открито значително количество наркотични вещества. Арестът е извършен днес следобед от екип на "Пътна полиция" в зимния курорт, съобщи БНТ.

Инцидентът се отличава с необичайни обстоятелства. Джипът на Бобоков "Киа Спортидж" е бил спрян за проверка заради нарушение на правилата за движение, но зад волана не е бил собственикът. Колата е управлявана от 19-годишен младеж, гражданин на страна от Близкия изток.

При последвалата проверка органите на реда са открили в автомобила голям пакет със суха тревна маса. По първоначални данни става въпрос за поне 100 грама марихуана – количество, което надхвърля обичайните граници за "еднократна лична употреба" и може да доведе до сериозни правни последствия.

Самият Божидар Бобоков, който е пътувал на пасажерската седалка, е бил във видимо неадекватно състояние според полицейския екип. Той не е успял да даде смислено обяснение за произхода на наркотиците.

Това е вторият сблъсък със закона за Божидар Бобоков в рамките на последните 60 дни. На 1 декември той бе задържан в София по обвинение за участие в безредици по време на протестите срещу ръководството на БФС и политическата обстановка.

Тогава прокуратурата му наложи най-леката мярка за неотклонение "подписка", а баща му Атанас Бобоков определи ареста като "произвол". Текущото задържане в Пампорово обаче, свързано с притежание на наркотици, поставя казуса в изцяло нова, криминална плоскост, далеч от гражданската активност.

Разследването на полицията в Смолян продължава, като тепърва ще се изяснява чия собственост е пакетът с марихуана – на чуждестранния шофьор или на сина на бизнесмена.

