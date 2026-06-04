БНТ: Българско семейство е получило обратно парите си за имот на Баба Алино

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Обещание за мечтан имот край морето. Вместо това – нередности, фалшиви документи и месеци на несигурност. Така започва историята на семейство, което инвестира в жилище в местността „Баба Алино“ и впоследствие се оказва част от измамна схема. От съображения за сигурност ще запазим анонимността на събеседника ни.



През 2024 година семейството избира апартамент в комплекса край Варна. Живеят постоянно в чужбина и се прибират в България само през лятото. Рекламни материали ги убеждават, че имотът в „Баба Алино“ е добра инвестиция и скоро след огледа те заплащат половината от стойността му – около 52 000 евро.



"Не очаквах, че ще видя такова нещо, в такъв смисъл, че гората беше превърната в строителна площадка. Първият ни въпрос беше към брокерката Ирена – а какво се случва с гората? Вие строите в гората! Имате ли разрешителни? И тя каза: "Да, имаме разрешителни, всичко е наред. Гората ще бъде облагородена, тук ще бъде един чудесен парк", казва семейството пред БНТ.





Година по-късно семейството се връща с намерение да започне довършителните работи в жилището. Тогава обаче забелязва нещо необичайно – в апартамента няма предвидени електрически изводи и ключове за осветление. На пръв поглед дребен детайл, но именно той поражда първите сериозни съмнения.



"Този човек, който дойде на оглед и евентуално да извърши интериорния дизайн, поиска скицата, която трябва да се издаде от общината. Те такава скица не ни представиха."



Следват срещи с институциите. Първо семейството търси съдействие от главния архитект на Варна Виктор Бузев и от главния архитект на район „Приморски“ Сергей Димитров.



"Не очаквахме, че евентуално биха започнали един такъв огромен, мащабен проект без да имат разрешителни за строеж. Но се оказа по време на срещата ни с господин Бузев, че изобщо не фигурират нашите сгради в кадастралния план на града. Останахме безмълвни!

И го попитахме, в случая вие няма ли да се самосезирате, да направите нещо по въпроса. Вървете, вижте, там са сградите. Показахме снимки от сградите - "Не, аз там няма да отида", бяха думите. Впоследствие ни изпрати при господин Сергей Димитров. Отговорът беше един и същ."



Виктор Бузев – гл. архитект на Община Варна: "Разрешения за строеж и удостоверения за търпимост аз за тази територия не съм издавал. Тази територия няма ПУП – едно от основните изисквания за издаване на разрешения.

"Поискахме документи за строеж – те ни показаха един документ, който се оказа фалшив. А как го разбрахме, че е фалшив? Тайно заснехме документа. Започнаха да ни обясняват, че с удостоверение за търпимост те имат право на строеж.

При втората среща ни показаха съвсем различен документ със съвсем различни номера. Върнахме се обратно при господин Сергей Димитров и той потвърди опасенията ни, че документът не отговаря – нито на номера, нито на имената, нито на парцела. Господин Бузев ни каза: „Защо не дойдохте по-рано при мен да се допитате?“



Виктор Бузев – гл. архитект на Община Варна: "Има над 5 хиляди души на приемен ден за времето, в което съм главен архитект. Това са единствените хора, които дойдоха да питат за тази територия какво се случва, има ли документи. Никой друг – нито нотариус, нито адвокат – никой не дойде да пита."





След месеци на проверки, разговори с адвокати и обикаляне по институции, в крайна сметка корпорация КУБ връща обратно вложените средства. Но възникват въпроси – какво ще се случи с останалите купувачи? И ще успеят ли всички, инвестирали в жилища в местността „Баба Алино“, да защитят интересите си? Отговорите предстоят.

Редактор "Екип на Петел",

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