БНТ: Два автомобила се удариха челно във Владая, уточняват броя на пострадалите

Редактор: Недко Петров

Стопкадър БНТ

Извъндерна новина съобщи репортер на БНТ, който се намира на изхода от София.

Започваме с информация буквално от последните минути. Става въпрос за тежък пътен инцидента в района на Владая, където са се ударили два автомобила челно. Изпратени са няколко екипи на Спешна помощ София, както и няколко екипа на пожарната. В момента се уточнява броя на пострадалите при този инцидент, каза Виктор Борисов.

Преди около 20-тина минути и шофьори и зрители на обществената телевизия съобщиха, че платното във Владая, е било изключително хлъзгаво. Образували са се километрични колони от автомобили и в посока София, и на излизане от столицата, допълни той.

Интензивен трафик имаше днес и през целия ден в София. Най-засилено беше движението около големите търговски центрове. Иначе Борисов отбеляза, че в момента на изхода от София в посока Пловдив към автомагистрала "Тракия", трафикът е интензивен, но няма информация за инциденти по автомагистралата.

Утре обаче шофьорите трябва да са внимателни заради очакваното влошаване на времето. От Националният институт по метеорология и хидрология обявиха и жълт код за Северозападна и Югозападна България.

