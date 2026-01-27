БНТ: Хората помнят смъртен случай на наводнения мост в Община Ардино
Разкриха последни подробности за водното бедствие в общино Арда. Както писахме, след обилните валежи придошлата река Арда наводни мост и и откъсна от света 6 села – Русалско, Любино, Латинка Аврамово, Песнопой и Сполука, в които живеят около 500 души.
Кметът на община Ардино обяви частично бедствено положение, а на мястото са изпратени и патрулиращи полицаи.
Тези мерки за безопасност се взимат неслучайно, тъй като назад във времето тук има смъртен случай. Мъж с автомобила си е решил да премине през преливащата река Арда, в резултат на което водата е отнесла колата му и той е загубил живота си.
Затова повече от 12 часа на мястото има полиция. Преди малко дойде и нощната смяна. По тяхна информация през деня нивото на реката е спаднало, но преди около час и половина водата отново се е качила.
В рамките само на десетина минути през днешния ден е можело да се минава през моста, но въпреки това никой не е бил допуснат точно заради превантивните мерки.
Мостът е построен през 60-те години на миналия век. Той периодично бива заливан от водите на река Арда, и назад във времето дори и с хеликоптер е доставен инсулин на бедстващи хора в тези села. По наша информация на този етап няма хора, които се нуждаят от спешна медицинска помощ, заяви репортер на БНТ.
