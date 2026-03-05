БНТ: Иранската армия отрече да е изстрелвала ракета към Турция

Стопкадър БНТ, IHA

Иран с официално съобщение за изстреляната балистична ракета към Балканите.

Иранските въоръжени сили отрекоха да са изтрелвали ракета срещу Турция, съобщи БНТ.

Вчера силите на НАТО свалиха ракета над района на Хатай - на 30 км от границата със Сирия, за която от турското министерство на отбраната съобщиха, че е дошла от Иран.

От Техеран допълват, че уважават суверенитета на Турция. Вчера НАТО остро осъди изстрелването на ракети срещу страни от Алианса, а американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви, че не вижда основание за задействане на член 5-и на Пакта.

