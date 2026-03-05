БНТ: Иранската армия отрече да е изстрелвала ракета към Турция
Стопкадър БНТ, IHA
Иран с официално съобщение за изстреляната балистична ракета към Балканите.
Иранските въоръжени сили отрекоха да са изтрелвали ракета срещу Турция, съобщи БНТ.
Вчера силите на НАТО свалиха ракета над района на Хатай - на 30 км от границата със Сирия, за която от турското министерство на отбраната съобщиха, че е дошла от Иран.
От Техеран допълват, че уважават суверенитета на Турция. Вчера НАТО остро осъди изстрелването на ракети срещу страни от Алианса, а американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви, че не вижда основание за задействане на член 5-и на Пакта.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!