БНТ: Кастрацията на уличните котки във Варна започна

Във Варна започна кастрация на бездомните котки. За тази цел Общината е сключила договор с три ветеринарни клиники в града. Финансирането, в размер на 100 хиляди лева, се осигурява от бюджета на Приюта за безстопанствени кучета. Целта е да се овладее драстично нарасналата популация на котките във Варна, предаде в свой репортаж БНТ.

Във Варна живеят около 23 000 бездомни котки. Само преди осем години са били около 2000. Кастрацията ще помогне, за да могат животни и хора да съжителстват.

Кампания на общината дава възможност в определени клиники животните ще бъдат кастрирани, обезпаразитявани и маркирани. Необходимо е само предварително да се запази час.

В клиниката на д-р Стоянов се кастрират до 15 котки на ден."Общината покрива тази процедура. Имаме доста опит в процедурата и животните се възстановяват бързо, за 24 часа те биват пуснати там, където си живеят и се чувстват добре", каза ветеринарният лекар.

"Кастрацията е стартирала към момента. Има кастрирани около 84 животни вече, като записани часове има за още около 300 в трите ветеринарни клиник", съобкщи Юлияна Кожухарова от община Варна.

Не е необходимо животните да бъдат плашени, казва доброволецът Евгени, койъто води за кастрация бездомни котки, но и се грижи за тях. Съветва хората, които искат да се включат в кампанията, първо да нахранят котката преди да я хванат.

"Да види котката, че сте добър, спокоен човек, да я храните един-два пъти на ден по малко, докато свикне с вас, да ви позволи да я докоснете и после вече всичко е лесно. Котките, които хващам в такива кошнички, си ги храня отдавна, те вече са свикнали с мен и е лесна процедурата", обясни той.

На сайта на Община Варна са публикувани адресите на клиниките, които кастрират уличните котки. Програмата трябва да продължи 12 месеца. А дано грижата за четириногите съграждани на варненци да продължи и след това.

