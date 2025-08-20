БНТ: Морски атракцион в Китен подвежда родителите

кадър БНТ

редактор Веселин Златков

Морски детски атракцион в Китен подвежда родителите, като твърди, че спасителите на плажа следят децата, но всъщност е разположен извън охраняемата зона на плажа. Това предаде в репортаж БНТ. Става въпрос за голям надуваем батут, разположен във водата.

Телевизията предупреждава също, че управителите му твърдят, че има двама наблюдатели, но на мястото всъщност има само един и той не отговаря за играещите на батута, а за надуването му на дюшеците.

Има вече деца, които за се охлузили на съоръжението. По дюшеците има и миди, на които те могат да се одерат. Пред репортер на БНТ, управителите на атракциона обясниха, че отговорността е на родителите.

