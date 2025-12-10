БНТ: Над 25 са арестуваните на протеста в София

Редактор: Юлия Георгиева, кадър БНТ

Над 25 са задържаните в столицата на протеста до този момент, предаде БНТ.

Полицията е открила, че носят в себе си различни материали.

Общо 19 са контролно-пропускателните пунктове, през които протестиращите столичани трябваше да преминат тази вечер, за да се окажат в Триъгълника на властта.

Тези протести са продължение от това, което се случваше по площадите през 2020 година или пък са съвсем нова политическа ситуация, попита водещата на "Още от деня" Поли Златарева политолозите, които й гостуват, докато хиляди българи протестират в цялата страна.

Поколенията са различни, с различни ценности и енергия. Така че може да се направят паралели, защото винаги има повторения в историята, но събитията са нови и е хубаво, че е така. Но ще кажа следното - върховете на политическия елит се нуждае от отваряне на прозорците и от сериозно проветряване. Трябва да има по-голяма циркулация и дано новите, които дойдат, да са по-хубави от старите, по-принципни, коментира Петър Чолаков.

