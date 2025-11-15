БНТ: Синът на евродепутата Радан Кънев е задържан

снимка: Булфото

Синът на евродепутата Радан Кънев - 17-годишният Борис Кънев е задържан с марихуана.

Тази нощ патрул на 6-то Районно управление е спрял непълнолетен младеж за проверка, предава БНТ. При обиск в момчето е открита марихуана.

Младежът е отведен в столичното 6-то районно, където е установено, че е син на евродепутата Радан Кънев. Бащата е повикан в районното, където се намира и в момента.

В непълнолетния е открита и машинка за цигари.

