БНТ: Трафикът към Гърция спря

16.08.2025 / 13:49 0

кадър БНТ/архив

Километрично задръствания в Кресненското дефиле. В цялата 16-километрова отсечка движението е спряло, предаде БНТ. 

Колоната от автомобили започва при разклона за село Черничево, където започват и колчетата. Причината е натовареният трафик към Гърция.

 

