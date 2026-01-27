БНТ: Внукът на Цветелин Кънчев е задържан за кражби
27.01.2026 / 12:48 1
Снимка: МВР
Внукът на Цветелин Кънчев е задържан, научи "По света и у нас".
Младежът е 15-годишен и е арестуван заради грабеж на дамски чанти от магазин на столичната улица "Съборна".
Грабежът е станал на 13 януари. Извършителите са установени по видеозаписи, описания на служителите в магазина и разпознавания.
Редактор "Екип на Петел",
