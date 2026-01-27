реклама

БНТ: Внукът на Цветелин Кънчев е задържан за кражби

27.01.2026 / 12:48 1

Снимка: МВР

Внукът на Цветелин Кънчев е задържан, научи "По света и у нас".

Младежът е 15-годишен и е арестуван заради грабеж на дамски чанти от магазин на столичната улица "Съборна".

Грабежът е станал на 13 януари. Извършителите са установени по видеозаписи, описания на служителите в магазина и разпознавания.

 

Коментари
1
0
kris (преди 39 минути)
Рейтинг: 565261 | Одобрение: 107531
А кой е Цветели Кънчев и не беше ли оня измамник дето държавата му прибра 1 милион за злоупотреби.....? Ами тя крушата не пада по-далече от сливата.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

