БНТ обяви как ще бъде избран българският участник на "Евровизия"

кадър: БНТ

Догодина песенният конкурс ще отбележи своето 70-о издание във Виена.

БНТ и ПРОФОН подписаха споразумение за сътрудничество за Евровизия догодина. То е свързано с избора на български изпълнител, който ще представи България в песенния конкурс във Виена през май.

С това споразумение ръководството на обществената телевизия си поставя за цел да има максимално добър и ясен критерий, по който да бъдат избрани участниците за националната селекция.

България се завръща на най-голямата музикална сцена в Европа.

"Екипът на БНТ работи усилено вече няколко седмици по правилата и критериите за националната селекция за песенния конкурс на Евровизия, който догодина ще чества юбилей 70 години в Австрия. Затова за нас е изключително важно споразумението с ПРОФОН, тъй като то ни осигурява ясен критерий, по който да каним най-добрите и най-конвертируемите български артисти за националната селекция, а не да разчитаме на лични впечатления, на субективен подбор и т.н", каза Антон Андонов, член на УС на БНТ.

ПРОФОН ще предостави на БНТ информация за топ 40 най-излъчвани български артисти в последните 8 месеца в радио и телевизионния ефир. Това е критерият, на чиято база ще бъдат поканени изпълнителите, които да участват в местната селекция през януари догодина. Така ще се избегне субективният фактор при избора на участниците за националния финал на „Евровизия“.

"От дълги години ПРОФОН прави медиен мониторинг на медиите в България с една испанска компания и сега се радваме, че можем да бъдем полезни в участието на българския изпълнител за Евровизия от страна на ПРОФОН. Представяме информацията, която е необходима да бъде обективно и най-прецизно подборът на участниците от България", коментира Виктор Касъмов, председател на УС на ПРОФОН.

Догодина песенният конкурс ще отбележи своето 70-о издание във Виена. Двата полуфинала на „Евровизия 2026“ ще бъдат на 12-и и на 14-и май, а големият финал е на 16 май.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!