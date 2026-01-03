БНТ почита паметта на Димитър Пенев

Снимка: Булфото

Българската национална телевизия променя програмата си в памет на легендарния български треньор Димитър Пенев.

Тази вечер - 3 януари, от 22:00 ч. БНТ 3 ще излъчи епизод от предаването "Зала на славата" с негово участие, съобщават от телевизията.

Утре от 18:00 ч. по БНТ 1 ще бъде показано гостуването на Димитър Пенев в предаването "Имате среща... с Диана Любенова".

Ръководството и екипът на Българската национална телевизия изказват съболезнования на семейството и близките на Димитър Пенев.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!