БНТ почита паметта на Димитър Пенев
Снимка: Булфото
Българската национална телевизия променя програмата си в памет на легендарния български треньор Димитър Пенев.
Тази вечер - 3 януари, от 22:00 ч. БНТ 3 ще излъчи епизод от предаването "Зала на славата" с негово участие, съобщават от телевизията.
Утре от 18:00 ч. по БНТ 1 ще бъде показано гостуването на Димитър Пенев в предаването "Имате среща... с Диана Любенова".
Ръководството и екипът на Българската национална телевизия изказват съболезнования на семейството и близките на Димитър Пенев.
