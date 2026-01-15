БНТ публикува официалната си платформа за „Евровизия 2026“

Снимка: БНТ

Българската национална телевизия публикува официалната си платформа за участието на страната ни в песенния конкурс „Евровизия 2026“ – eurovision2026.bg. Тя събира най-важното относно петнадесетте участници, подробности за формата и провеждането на националната селекция, както и гласуването за избор на изпълнител и песен. Уебпорталът на БНТ ще бъде единственият канал за зрителски вот по време на предаванията на живо по БНТ 1.

В националната селекция за избор на български представител на „Евровизия 2026“ участват: Керана и Космонавтите, Михаела Маринова, Михаела Филева, Молец, Роксана, Фики, DARA, Dara Ekimova, DIA, Elizabet, Innerglow, MONA, Preyah, VALL и Veniamin. В официалната платформа eurovision2026.bg феновете могат да се запознаят с всеки от артистите чрез индивидуалните им профили с биографии и допълнителна информация за тяхното участие.

Изборът на български представител на „Евровизия 2026“ ще премине в два етапа, излъчвани на живо по БНТ 1.

В първия етап – на 24 януари, събота – всички петнадесет артисти ще изпълнят по една песен по избор от своя авторски репертоар. Във втория етап от селекцията – на 31 януари, събота – ще продължат седем артисти, които отново ще изпеят по една песен по избор от своя авторски репертоар, а един от тях ще бъде избран за победител. И в двата етапа, гласуването ще се реализира чрез комбиниран вот – на професионално жури и на телевизионната аудитория през платформата.



В третата, финална фаза на селекцията – през февруари 2026 г. – победителят ще изпълни на живо по БНТ 1 три песни, написани специално за конкурса „Евровизия 2026“. Песента, която ще представя България във Виена, също ще бъде определена чрез комбиниран вот – на професионално жури и на телевизионната аудитория през платформата.

