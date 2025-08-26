БНТ с чудесна прогноза за морето

кадър БНТ

редактор Веселин Златков

Следва захлаждане, но за кратко. Това съобщи в прогнозата си синоптичката на БНТ Мария Кацарова. Тя каза също,че вълнението по морето ни ще утихне и вълните няма да са по-високи от половин метър.

Да си на българското Черноморие в момента има и друго предимство - температурите сутрин. Докато в Западна България през нощта термометрите ще показват под 10 градуса, то край морския бряг ще е почти двойно по-топло - около 16-17 градуса.

През следващите дни ке очаква затопляне, като най-горещо се очаква да е в събота.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!