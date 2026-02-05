БНТ ще излъчва на живо церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри Милано Кортина

Кадър Youtube

Броени часове остават до началото на Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026. Българската национална телевизия ще ни направи свидетели на събитието утре - 6 февруари, от 21 ч. по БНТ 1 и БНТ 3. Церемонията по откриването на Игрите ще бъде излъчвана на живо с коментара на Цветелина Абрашева и Евгени Николов.

Специалното студио „Днес на Игрите“ с водещи Александра Жекова и Радостин Любомиров ще започне два часа по-рано – в 19:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3, с интригуващи гости, сред които олимпийската шампионка по шорттрек Евгения Раданова и почетеният консул на Италия в Пловдив Джузепе Де Франческо.

Церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри се очаква да бъде грандиозна. Арена на спектакъла с креативен директор Марко Балич е легендарният стадион „Сан Сиро“ в Милано. Церемонията ще обхване четири различни локации – парадът на нациите ще бъде в Милано, но и в Кортина, Ливиньо и Предацо, като всеки от спортистите ще може да дефилира в най-близкия за него град. Организаторите обаче обещават, че на екран те ще изглеждат сякаш са един до друг. Така, двамата знаменосци на България всъщност ще бъдат на около 400 км разстояние.

Единствената ни представителка в ледените спортове - фигуристката Александра Фейгин, ще излезе на „Сан Сиро“, а биатлонистът Владимир Илиев, за когото това е пето участие на Зимни олимпийски игри, ще има честта да носи българския флаг начело на делегацията ни в Кортина.

Атмосферата и емоциите преди церемонията по откриването ще покажат репортерите на БНТ – Калин Гугов на живо от Милано и Стефан Георгиев на живо от Кортина д’Ампецо. Зрителите на БНТ 1 и БНТ 3 ще видят ексклузивни кадри от червения килим около „Сан Сиро“, както и панорамни кадри, заснети от хеликоптер час преди началото на церемонията. Специално видео ще представи българските спортисти, които ще се състезават за страната ни.

Откриването минава под мотото „Хармония“, като домакините ще се опитат да покажат италианската култура и история от всеки ъгъл. Знаменитият оперен певец Андреа Бочели ще бъде едно от най-големите имена, които зрителите ще видят, както и ще се насладят на присъствието на световната звезда Марая Кери. Повече от 200 актьори, танцьори и изпълнители ще участват в спектакъла, с който ще бъдат открити 25-ите Зимни олимпийски игри в Милано и Кортина.

125 часа спортни емоции очакват зрителите на БНТ 1 и БНТ 3 от 6 до 22 февруари с акцент върху състезанията с участието на българските спортисти, както и финалите в най-популярните олимпийски спортове. „Днес на Игрите“ с водещи Александра Жекова и Радостин Любомиров ще се излъчва всяка вечер от 19:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3.

Още новини около Игрите ще представя Моника Симеонова в предаването „Олимпийско утро“. Първото му издание е на 7 февруари от 10:45 ч., като това ще бъде началният му час в събота и неделя, а в делничните дни „Олимпийско утро“ е от 9:10 ч. по БНТ 1.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!