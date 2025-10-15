реклама

БОЕЦ организира протест пред МВР, искат оставката на Митов

15.10.2025 / 08:05 0

снимка: МВР

От гражданско сдружение БОЕЦ обявиха тази вечер протест пред МВР. 

Те настояват за оставката на вътрешния министър Даниел Митов заради реакцията на сигналите за изборни нарушения в Пазарджик и призовават жителите на столичните райони "Люлин" и "Красно село" да участват в недоволството заради кризата с боклука в София, предаде БНР.

 

