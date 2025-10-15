БОЕЦ организира протест пред МВР, искат оставката на Митов

снимка: МВР

От гражданско сдружение БОЕЦ обявиха тази вечер протест пред МВР.

Те настояват за оставката на вътрешния министър Даниел Митов заради реакцията на сигналите за изборни нарушения в Пазарджик и призовават жителите на столичните райони "Люлин" и "Красно село" да участват в недоволството заради кризата с боклука в София, предаде БНР.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!