БОЕЦ поиска оставката на правителството и смяна на ВСС

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Активисти от гражданското движение БОЕЦ протестираха пред сградите на Висшия съдебен съвет и Министерския съвет с призив за незабавна смяна на състава на кадровия орган на съдебната власт и с искане за оставката на правителството.

Лидерът на движението Георги Георгиев заяви, че моделът "Борисов - Пеевски" продължава да управлява чрез назначения на хора на ГЕРБ и ДПС на всички нива в държавната власт.

"Нашите послания днес са към гражданите: хора, бъдете активни. Хора, няма компромиси. Компромисите ни въртят в този омагьосан кръг. Никакъв толеранс, никакъв кредит на доверие. Оставка!", заяви Георгиев, цитиран от БНР.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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