БОК: Молим за уединение и съпричастност в този тежък момент

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Българският олимпийски комитет (БОК) изказа съболезнования на своя президент Весела Лечева след трагичната загуба на нейния син Мартин Велев, както и на семейството, близките и приятелите му. Младият мъж загуби живота си при трагичен инцидент на Халкидики, предаде Дир.бг.

От организацията изразиха своята подкрепа към Лечева и нейните близки в този изключително тежък момент след загубата на Мартин Велев. Той е единственият й син с бизнесмена Манол Велев, който почина през 2022 г. след 15 г. будна кома.

БОК призова медиите и обществеността да проявят разбиране и уважение към личното пространство на семейството, като отправи молба за уединение и съпричастност.

С дълбока тъга Българската федерация по тенис съобщава, че на 36-годишна възраст внезапно почина Мартин Велев - заместник-председател на Управителния съвет на БФ Тенис, бивш състезател и управител на редица фирми в областта на строителството и финансите, съобщиха от организацията.

"Със своята енергия, професионализъм и всеотдайност Мартин Велев беше отдаден на развитието на българския тенис. Управителният съвет на Българската федерация по тенис изказва своите искрени съболезнования на семейството, близките и приятелите на Мартин Велев. Поклон пред светлата му памет", се казва в съобщението на Българската федерация по тенис.

Разходка с джет завърши с трагичен край за 36-годишен български гражданин в Ситония, Халкидики, който е загубил живота си в морската зона на плаж Зографу, съобщават гръцки медии.

Мъжът вероятно се е сблъскал със сериозен технически проблем, докато е бил в морето с джет. Друг мъж, също с джет, който бил наблизо, забелязал инцидента и веднага се е опитал да му помогне, пишат още местните издания.

Мартин Велев е изваден от водата в безсъзнание, а на мястото е извикана линейка. Спасители са го транспортирали до здравния център в Агиос Николаос, където лекарите са констатирали смъртта му.

Точните обстоятелства, при които е възникнал инцидентът, все още се разследват, като властите провеждат предварително разследване, за да установят причините за трагедията.

Редактор "Екип на Петел",

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