БСК: Няма млади хора за кранисти, заварчици, механици и огняри

Пиксабей

Индустриалните сектори изпитват сериозни затруднения с подмяната на застаряващите кадри. Най-тревожна е ситуацията при техническите професии като кранисти, заварчици и механици на промишлено оборудване, където броят на младите специалисти е многократно по-нисък от този на работниците в предпенсионна възраст. Това показва анализ на пазара на труда, разработен от Българската стопанска камара (БСК).

Проучванията са изготвени по проекта „Заедно за устойчива заетост“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“, в партньорство с браншови и регионални работодателски организации. Анализите обхващат областите Бургас, Враца, Добрич, Смолян и Шумен, както и секторите „Металургия“, „Дървообработване“, „Производство на мебели“, „Производство на изделия от пластмаси“, „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци“ и „Ресторантьорство“.

Особено показателен е примерът с длъжността „огняр“ в хранително-вкусовата промишленост. Данните сочат, че на всеки 100 работещи над 55 години се падат едва трима млади служители, което поставя професията сред най-застрашените от кадрово изчерпване.

Изследването проследява възрастовата структура на осигурените лица за периода 2020-2024 г. и отчита устойчива тенденция към застаряване на работната сила. В редица региони и икономически дейности делът на работещите над 55 години расте, докато броят на младите заети намалява.

Анализите показват и значителни различия между отделните отрасли. Докато в индустрията се наблюдава остър недостиг на млади специалисти, ресторантьорството привлича значително повече млади хора. При длъжностите сервитьор и барман броят на младите служители значително надвишава този на работещите в по-високите възрастови групи.

Единственото отчетливо изключение сред производствените дейности е професията „машинен оператор“ в металургията, където модерните технологии и автоматизираните производствени процеси привличат повече млади кадри. Според експертите това е доказателство, че технологичната модернизация може да бъде ключов фактор за преодоляване на кадровия дефицит.

Регионалните доклади включват и анализ на приема в професионалното образование, като проследяват реализацията на планираните места и търсенето на различни професии. Целта е да се подпомогне планирането на политики в областта на заетостта, образованието, дигитализацията и зеления преход.

Редактор "Екип на Петел",

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