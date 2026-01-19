БСЛАФ настоява за индивидуални паник бутони и боди камери за спешните медици и фелдшери

Булфото

Българският съюз на лекарските асистенти и фелдшерите (БСЛАФ) алармира, че насилието над медицински специалисти се е превърнало в тревожна тенденция, а липсата на адекватна защита на работещите в спешните центрове ги излага на постоянен риск.

В рамките на 4 дни се случва второ нападение над фелдшер от ЦСМП - Велико Търново, а в рамките на по-малко от месец на трета проявена агресия над специалист във Великотърновска област. Последният случай е от 18 януари, когато по време на дежурство във Филиала за спешна медицинска помощ - Полски Тръмбеш, фелдшер е обект на агресия от пациент докато му оказва спешна медицинска помощ. Подаден е сигнал до полицията, която е реагирала незабавно. Нападателят е задържан, а по случая е образувано досъдебно производство.

Днес от съюза на лекарските асистенти и фелдшерите изразят безпокойство, че ако тази тенденция не бъде прекъсната навреме, следващият случай може да не завърши „само" с удари, предаде БГНЕС.

"Насилието срещу медицински специалисти е заплаха както за личната им безопасност, така и за сигурността и здравето на пациентите и цялото общество", казват от БСЛАФ в позиция до медиите.

БСЛАФ настоява за осигуряване на работещи индивидуални паник бутони във всеки колега на терен, за да има бърза връзка с другия член на екипа, районната координационна централа и органите на реда. От съюза предлагат дежурните медицински специалисти в ЦСМП да бъдат оборудвани с боди камери, които да се използват при ясна законова рамка, информираност и ограничена употреба, например при нощни смени и високорискови пациенти.

