БСП-София поиска спешно свикване на партийния конгрес и избор на нов председател

БСП-София поиска спешно свикване на конгрес и избор на нов председател. В позиция, разпространена до медиите, от столичната организация на социалистите обявиха, че е необходим спешен конгрес, който да консолидира БСП. Очаква се в събота – 10 януари, да се проведе първото заседание на Националния съвет на партията за 2026 година. То беше свикано, след като членовете на Изпълнителното бюро, без председателя Атанас Зафиров, подадоха оставки в края на 2025 г.

От Градската организация допълват, че БСП има шанс на задаващия се предсрочен вот само ако успее да покаже нов облик, консолидира своя актив и представи различна и смела мечта за бъдещето на България. Тези цели може да бъдат постигнати само от висшия колективен орган. Тъй като политическите процеси в страната са изключително динамични, а сроковете са кратки, настояваме извънредният конгрес да бъде свикан в спешен порядък, допълват от организацията, предаде БТА.

Според столичните социалисти, на най-висшия форум трябва да се направи анализ на участието на "БСП - Обединена левица" в 51-вото Народно събрание и правителството, да бъде приета предизборна платформа и насоки за работата на партията, както и да бъде избран председател на БСП.

От решаването на тези три важни задачи до голяма степен зависи изпълнението на трите цели, без чиято спешна реализация БСП няма как да продължи напред, пишат още в позицията си от БСП – София.

