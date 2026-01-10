БСП насрочи дата за конгрес

Снимка Булфото

Социалистите взеха важно решение.

Пленумът на БСП реши да свика Конгрес на партията.

Националният съвет на левицата гласува форумът да се проведе на 7 и 8 февруари, след като цялото ръководство подаде оставка през декември.

По информация на БНТ решението е взето с ясно мнозинство - 96 гласа „за“, 33 „против“ и 8 „въздържали се“ форумът беше насрочен за 7 и 8 февруари, предава БНТ, цитирана от novini.bg.

