БСП останали изненадани от променената позиция на ГЕРБ и ИТН за бюджета

Булфото

Проведохме приятелски разговор с президентската институция по теми, които интересуват българското общество. Безспорно темата за бюджета беше ключова. Изразхме обща загриженост за евентуалното неприемане на редовен бюджет. Това заяви председателят на БСП-ОЛ Атанас Зафиров след проведени консултации с президента Румен Радев, предаде "Новини".

С изненада научаваме за промяната в позицията на нашите партньори в съвместното управление. БСП-ОЛ продължава да отстоява и ще отстоява очакванията на милиони бълграски граждани - да има редовен бюджет, той да има силен социален вектор. Много е рисково да влизаме с удължителен бюджет в първата година в евро, посочи Зафиров.

Позициите ни за Изборния кодекс са ясни. Винаги сме настоявали за честен, прозрачен изборен процес, особено в процеса на броене. Нашата политическа сила е най-потърпевша от неразбориите около изборния процес, отбеляза председателят на БСП.

