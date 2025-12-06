реклама

БСП остава в управляващата коалиция

06.12.2025 / 12:01 2

Всичко, което договорихме със социалните партньори и с обществото, е факт в новия проект за бюджет, така че на този етап няма причина да преосмисляме нашето участие в управлението. Това заяви пред журналисти вицепремиерът и председател на коалиция „БСП – Обединена левица“ Атанас Зафиров в Николаево, където е официален гост на празника на града. Той подчерта, че от коалицията са заявили, че ще преосмислят участието си в управлението, ако социалните придобивки не бъдат защитени в бюджета, предаде БТА.

На въпрос дали "БСП - Обединена левица" има готовност за предсрочни избори Зафиров отговори, че темата за избори винаги е на дневен ред в обществото и в политиката. "Винаги сме готови за избори, няма основание да се притесняваме, защото всичко, което правим, е публично и е за обществото", каза той. 

Вицепремиерът коментира и протестите с искане за оставка на правителството, като посочи, че от коалицията чуват хората от протеста. Както виждате, голяма част от нещата, които предизвикаха това напрежение, са отразени в бюджета, а оставката на правителството не е на дневен ред, каза той. 

Атанас Зафиров посочи, че е в Николаево за първа копка на проект за асфалтиране на централна улица и за откриване на водопровод, който решава дългогодишен проблем. Много е важно да се знае, че за нас най-важно е да има стабилност, предсказуемост и инвестиционният процес в страната да не спира. 

 

1
0
kris (преди 39 минути)
Рейтинг: 541999 | Одобрение: 101559
Там е мамбото....Флинстоун няма да изпусне черпака....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
1
0
kjk (преди 41 минути)
Рейтинг: 159902 | Одобрение: 17582
Гледат да не изпаднат от кокъла защото  им е за последно!!!;)БолестГняв

