БСП провежда конгрес и избира нов лидер на партията

кадър: БНТ

Очаква се Конгресът да приеме предизборната платформа на партията.

Важен ден за БСП днес. Левицата провежда 51-вия си Конгрес в рамките на два дни - днес и утре в зала 3 на НДК.



Най-очаквани са трета и четвърта точка по програмата на Конгреса, които включват оставката на председателя Атанас Зафиров и избора на нов.

Именно това ще е основната задача на партийния форум, въпреки разделението на последните пленуми на партията - Зафиров настояваше Конгресът да остане след изборите, а опозицията - още сега, припомня БНТ.

Над 20 са номинациите за нов лидер на БСП, като най-споменавани са Крум Зарков, Борислав Гуцанов, Габирел Вълков, Калоян Паргов. Като първа точка е включен анализ на участието на "БСП-Обединена левица" във властта.

