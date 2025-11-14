БТПП: 31 декември и 2 януари да се обявят за почивни дни

Пиксабей

Българската търговско-промишлена палата подкрепя внесеното от министъра на финансите предложение 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. да бъдат обявени за неприсъствени дни по изключение във връзка с процеса по въвеждане на еврото като официална валута в България, считано от 1 януари 2026 г.



Считаме, че предложението е обосновано и с тази мярка ще се осигури необходимия технически и организационен преходен период за всички институции, финансови организации и стопански субекти, свързани с превалутиране, счетоводни операции, пренастройка на софтуерни системи и обработка на данни. Тези дни ще позволят на институциите, банките и бизнеса спокойно да приключат финансовата година, да направят нужните технически и счетоводни промени и да започнат новата година без напрежение и риск от грешки.



Предлаганата мярка няма да се отрази неблагоприятно върху икономическата дейност и бизнеса, тъй като двата дни съвпадат с традиционно по-слабия период, когато много компании и администрации така или иначе работят с намален обем на дейност. Много предприятия и търговски обекти традиционно ограничават дейността си в този период, поради годишни отчети, инвентаризации и др. Следователно, предвидените неприсъствени дни ще имат по-скоро организационен, отколкото икономически ефект, като ще осигурят плавен преход към новата валута, без да създават реални затруднения за бизнеса.



Резултатите от проведеното проучване сред 236 респонденти от членовете на БТПП показват, че 88% подкрепят проекта на решение, с което се обявяват за неприсъствени дните 31 декември и 2 януари, като 60% от фирмите смятат, че това решение няма да повлияе негативно върху работния процес и ще облекчи процеса по преминаване към еврото. Около 13% от анкетираните не подкрепят проекта на решението и изразяват притеснение, че това ще се отрази негативно върху поетите ангажименти към доставчици и клиенти, както и ще наруши трудовата организация на дейността.



Фирмите с непрекъснат производствен цикъл на работа така или иначе ще организират дейността си, но ще се наложи за неприсъствените дни да платят за извънреден труд. Но много малък процент от анкетираните фирми са посочили това като причина да не подкрепят проекта на решение. Обаче за фирмите от транспортния, ресторантьорския и хотелиерския сектор, това решение ще се отрази благоприятно върху предлагания пакет от услуги за празничните дни.



С оглед на гореизложеното, БТПП счита, че обявяването на тези дни за неприсъствени ще даде възможност на институциите и бизнеса да се подготвят ефективно, без това да затруднява гражданите и ще допринесе за безпроблемното начало на новия финансов и календарен период.



Поради изложените съображения БТПП счита, че предложението е разумно и следва да бъде подкрепено.

