БТВ: 15-годишният Александър Макулев, открит мъртъв край Околчица, е отсъствал от училище през по-голямата част от последните 2 години

кадри: Бтв

Нови тревожни данни за обучението на 15-годишния Александър Макулев, момчето открито мъртво край Околчица.

Александър е отсъствал от частното училище „Космос“ през по-голямата част от тази и миналата учебна година, потвърждава доклад за училището, с който bTV разполага.

За първи път Александър Макулев е записан в частното училище „Космос“ през 2022 г. Тогава седмокласник, той е бил в самостоятелна форма на обучение като „ученик с изявени дарби“.

През следващата учебна година – той вече не е част от „Космос“. Представена е декларация в училището от Десислава Макулева, майка на Александър Макулев, с която декларира, че семейството заминава в чужбина и детето ще продължи обучението си в Мексико (през учебната 2023-2024 г.), допълва Бтв.

През 2024 г. Александър отново е записан в училището. За учебната година детето е отсъствало общо 114 дни, отчита проверката.

За това се посочват домашни причини, обучение по скално катерене, спортни прояви, спелеоложки експедиции. Отсъствията не са вписани в системата на Министерството на образованието. През тази учебна година Александър е в девети клас.

Родителите на момчето декларират, че желаят договорът за обучение на ученика да бъде прекратен, считано от началото на втория учебен срок.

За първия срок Александър има 143 невписани отсъствия, но и текущи оценки по всички предмети. Извинителните му бележки са предоставени от баща му, допълва Бтв.

Детето не е било на училище 39 дни – от общо 89 до края на първия срок. Като тези отсъствия също не са били вписвани, се казва в доклада. Допуснато е отсъствие на ученика по уважителни причини на повече от разрешените 15 дни и те да не са повече от 5 дни наведнъж. Представените „служебни бележки“ не следва да бъдат приети за документ, удостоверяващ отсъствие на ученика по уважителни причини, тъй като не съответстват на разпоредбата, предава още Бтв.

Директорът на училището не е упражнил контрол и предприел действия за решаване на проблема.

Относно школата за приключения „Роук“ на Ивайло Калушев управителят на училище „Космос“ заявява, че не са имали никаква съвместна дейност, освен представянето на документален филм от Калушев през 2025 г.

Проверката констатира, че в училището работят 41 души, от които 31 са педагогически специалисти. Част от тях обаче са без нужната квалификация.

„Документите са предоставени на Софийската градска прокуратура“, обяви днес в парламента служебният министър на образованието Сергей Игнатов.

Към момента на проверката в училището са записани 26 деца в предучилищна възраст, както и 118 ученици.

