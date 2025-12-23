БТВ: Ето я традиционната българска елха

кадър bTV

Елхата е задължителна част от коледните празници за всяко семейство, но малцина осъзнават, че тя е сравнително нова част от традицията. В миналото, коледното дърво по българските земи не е било иглолистно, а дрян. И за разлика от сега, тогава е било мобилно. Това разказа в свой репортаж от Етнографския музей във Враца bTV.

Коледното дряново дърво се е носило от коледарите. Както и сага, то е имало кръстачка и когато добрите гости са влизали в къщите да наричат за здраве и берекет, са го слагали в стаята, а момата в къщата е го е украсявала с кърпи, чорапи и други дарове.

След това коледарите носили дървото от къща на къща при своите обиколки, които по традиция започват и завършват край водоем. Причината е, че водата се приема като траница между този и другия свят и връзка с предците.

