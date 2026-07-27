БТВ: Изчезнала е 12-годишната пианистка Мери, родена с пълна глухота

Кадър БТВ

Актуализация! Детето е открито!

12-годишната Мери, която е пианистка, родена с пълна глухота, е изчезнала. Това сподели брат й във Facebook.

Около 18:30 часа момиченцето е излязло навън без слуховите си апарати и телефона си в столичния квартал „Дианабад“.

Тя е руса и по думите на брат ѝ е облечена в черна рокля на цветя, носи черен клин и бежови маратонки.

Мери се ражда напълно глуха. Първите месеци от живота ѝ минават без никой да подозира каква битка предстои. Майка ѝ започва да забелязва, че детето не реагира на звуците около себе си, а когато Мери е едва на 9 месеца, диагнозата се потвърждава – пълна загуба на слуха.

Надеждата идва с поставянето на два кохлеарни импланта – първият, когато е на една година, а вторият година и половина по-късно. Следват години на рехабилитация, в които всяка нова дума е истински празник за семейството.

Именно като част от тази рехабилитация майка ѝ я записва на уроци по пиано.

Това, което започва като терапия, постепенно се превръща в истински талант. Днес тя е носител на над 30 международни отличия, представяла е България на престижни музикални форуми в Европа, САЩ и Близкия изток и е първият български участник във форума за имплантирани музиканти „Beats of Cochlea“ във Варшава.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!