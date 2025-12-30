БТВ: Касиерката в магазина отказала да даде парите от касата, въпреки заплахата с автомат

Кадър БТВ

Касиерката в магазина, който беше ограбен вчера в София, е отказала да даде парите от касата, въпреки заплахата с автомат. Това стана ясно след брифинг на прокуратурата и МВР.

Около 19:15 часа лице влиза в магазина с автомат „Калашников“ с думите – „Ще те убия. Това е обир. Дай парите“. След това я заплашил, че ще взриви граната в магазина. Тогава жената дала парите от касата, обясниха разследващите, предаде БТВ.

Лицето напуска с автомобил, управляван от сина му. Извършителите са баща и син. Задържани са за срок от 72 часа. Ще бъде внесено искане за постоянен арест.

Хората от магазина са познавали крадците, твърди Иван Савов

Предстои да се установи дали автоматът и граната са истински. Колата е иззета, защото е използвана за извършването на самото престъпление.

Синът е с множество криминални прояви. Осъждан е за убийство по непредпазливост, закана за убийство, нанасяне на телесна повреда в условията на домашно насилие. Осъдителната присъда за убийството е от 2000 г. Преди половин година е излязъл от затвора.

