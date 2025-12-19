БТВ: Мария Цънцарова не е уволнена

Кадър БТВ

Телевизия bTV излезе с официална позиция по повод твърденията, че водещата Мария Цънцарова е уволнена.

Ето какво се казва в нея:

"bTV води диалог с Мария Цънцарова и обсъждат възможности за развитие на програмното съдържание с нейно активно участие през новата година, което е стандартна практика.

Твърденията, че Мария Цънцарова и Златимир Йочев са освободени, са неверни и категорично не отговарят на истината".

