БТВ: На 29 години си отиде волейболистка

Пиксабей

Националката на Пуерто Рико и волейболистка на турския отбор Нилюфер Беледиеспор Виктория Пилар беше открита мъртва в апартамента си.

Точната причина за смъртта все още не е известна, а прокуратурата се е заела със случая, предаде БТВ.

29-годишната звезда не се е появила на тренировка вчера сутринта, не е отговаряла и на телефона, затова мениджърът на клуба тръгнал да я търси.

Пилар, родена през 1995 г., играе в Турция от миналия сезон. Преди това носи екипа на френския Безие.

Нищо не предвещаваше трагичната развръзка, след като само ден преди това Виктория пусна в социалните мрежи снимки от тренировка, от която личи, че е в добро настроение.

It is with a heavy heart that we share the tragic news of Pilar Marie Victoria, a 29-year-old Puerto Rican national team player, who was set to play for Nilüfer Belediyespor in Türkiye this season. She was found dead in her apartment just hours ago.



