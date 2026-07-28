БТВ: Огънят в луксозната къща на Владо Загато е тръгнал от спалнята, по-рано се е скарал в заведение с приятелката си бивша гимнастичка

Кадър БТВ

Софийската градска прокуратура осъществява ръководство и надзор върху разследването по данни, че на 27 юли в къща в град Банкя предумишлено е умъртвен бизнесменът Владимир Янков.

Досъдебното производство е започнало по неотложност с оглед на местопроизшествие.

Към момента активно се извършват действия по събиране и проверка на доказателства за изясняване на обективната истина в съответствие с изискванията на закона, посочват от прокуратурата.

Владимир Янков има много голям бизнес с внос на кафе, чай и вендинг машини от Италия.

Районът около дома му днес продължава да е отцепен. Има засилено полицейско присъствие.

Служителите на реда не позволи на екип на bTV днес да се доближи дори до ограничителната лента, за да ви покаже какви са щетите.

По непотвърдена информация огънят е тръгнал от втория етаж, където по наша информация е била и спалнята на жертвата.

Тялото на мъжа е открито овъглено и поне по първоначални данни няма следи от наранявания и насилие.

Огнищата са няколко и най-вероятно това е причината от пожарната към този момент да смятат, че водещата версия е за умишлен палеж.

Оградата на къщата е висока, а над нея има и шипове, така че е трудно да се прескочи.

Според източници на bTV вечерта преди пожара Янков е бил с бивша гимнастичка, на вечеря. Има данни, че двамата са се скарали.

bTV опита да се свърже с нея, но тя не отговори на обажданията ни.

Отново по наша информация Владимир Янков обикновено е бил с охрана, но във въпросната вечер не е имало такава. Не е ясно обаче дали тава е изключение или по принцип я е отказва, когато е у дома.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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