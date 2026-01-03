БТВ: Парите за ТЕЛК се увеличават

Пиксабей

Увеличението на линията на бедност вдига и парите, които хората с ТЕЛК получават, предаде bTV. Спрямо 2025-та година, сумата расте с около 19 процента - като точната стойност зависи от степента на увреждане.

Така, хората с до 70 процента ТЕЛК получават 27 евро и 34 цента - малко над 53 лева. Хората с от 71 до 90% ще имат месечна подкрепа от 58 евро и 59 цента, с над 90 на сто степен на увреждане - 97 евро и 66 цента.

Най-високата подкрепа е за хората с над 90 процента ТЕЛК с чужда помощ.

