БТВ: Първият сигнал за хижа „Петрохан” е подаден от мъж, който живее в Гинци с мексиканка

Нов детайл окото случая „Петрохан” съобщи репортер на bTV от района на хижата. Първият сигнал, който е бил подаден за случващото се там е подаден от мъж, който е живял в село Гинци с жена от мексикански произход. Екип на телевизията го пътърсил, но в имота му нямало никого, а по снега нямало следи от преминаване на хора или автомобили, което говори, че двойката се е изнесла.

На мястото, което все така оставя отцепено от полицията, са забелязани маж и жена, които са се качили в автомобил. Според репортерът на телевизията, може да става въпрос за извършване на следствен експеримент и възстановка на събитията. Периметърът около местопрестъплението не е вдигнат и не се знае кога ще стане това.

