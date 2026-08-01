БТВ: Предупредиха жителите на Безмер за повишена бдителност към непознати лица

Кадър БТВ

Предупреждение за повишена бдителност е отправено към жителите на Безмер заради кацането на американските самолети в близката авиобаза, предаде БТВ

По информация от кмета на селото Росен Русев предупреждението идва от службите, които вече са разговаряли с него.

Местните хора трябва да бъдат бдителни към непознати и към чуждо присъствие на територията на населеното място.

Предупредени са собствениците на търговски обекти и заведения, казва още кметът, който допуска, че в бъдеще официално могат да бъдат въведени и по-строги мерки за сигурност в селото.

От вчера във военната база кацнаха два от очакваните осем американски самолета цистерни. Очакват се и до 250 военнослужещи.

След два протеста срещу пребазирането на техника и военни в Безмер не е ясно дали ще има ново недоволство.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!