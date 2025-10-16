БТВ: Разделяме се с Венета Райкова

Кадър БТВ

bTV Media Group и Венета Райкова се разделят, журналистката няма да бъде повече автор и водещ на „Преди обед“. Телевизията изразява благодарност за времето, в което тя бе част от екипа на продукцията, предаде БТВ

Медията остава ангажирана с мисията да предлага актуално и развлекателно съдържание. Дневното токшоу „Преди обед“ e предпочитано място за зрителите с интересни и полезни теми за цялото семейство.

Редакционният екип, ръководен от главния редактор Ина Симеонова и заместник-главния редактор Яна Донева – добре позната и като водещ на рубрики на предаването – ще продължи да подготвя съдържание с фокус върху доброто настроение, човешките истории, ексклузивните интервюта, темите от шоубизнеса, здравословния начин на живот и потребителски въпроси.

