БТВ: Във варненската библиотека може да четеш и да спортуваш едновременно

Модернизацията на Регионалната библиотека „Пенчо Славейков” във Варна стана тема на репортаж в „Преди обед” по bTV. В него беше показана алтернативата на заседяването или залежаването, което е страничен ефект от четенето на книги. В ефир беше показано, как посетителите на библиотеката могат да четат от екран, докато въртят педалите на велоергометър.

„Пенчо Славейков” е и първата обществена библиотека у нас, която има мобилно приложение. То е изтеглено над 800 пъти и улеснява допълнително заявката на книги, които е било възможно до момента да се поръчват с имейл.

Статистиката показва, че до миналата година във варненската библиотека е имало колкото физически, толкова и виртуални посещения. От миналата година обаче онлайн посещенията вече са повече от традиционните.

