БТВ: Жена и дете загинаха на релсите в Сливен

Булфото

Двама души загинаха при удар между каруца и пътнически влак. Сигналът е подаден около 10:15 часа на тел. 112, предаде bTV.

По информация от полицията в Сливен, каруцата с общо четирима души е пресичала жп прелеза в кв. „Дебелата кория“. Ударени са от влака Бургас - София. Прелезът е охраняем, със звукова и светлинна сигнализация, без бариери.

На място незабавно са изпратени екипи на ОДМВР Сливен и спешна помощ. По първоначални данни има двама загинали, по информация на bTV- жена и дете.

По случая е образувано следствено дело.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!