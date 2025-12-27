БТВ: Жена и дете загинаха на релсите в Сливен
Булфото
Двама души загинаха при удар между каруца и пътнически влак. Сигналът е подаден около 10:15 часа на тел. 112, предаде bTV.
По информация от полицията в Сливен, каруцата с общо четирима души е пресичала жп прелеза в кв. „Дебелата кория“. Ударени са от влака Бургас - София. Прелезът е охраняем, със звукова и светлинна сигнализация, без бариери.
На място незабавно са изпратени екипи на ОДМВР Сливен и спешна помощ. По първоначални данни има двама загинали, по информация на bTV- жена и дете.
По случая е образувано следствено дело.
