БТВ: Задържаха сестрата на Гугутката с десетки дози фентанил

Кадър бТВ

Арестуваха сестрата на Гугутката с големи дози фентанил.

Акция срещу наркоразпространението във “Факултета”. Сестрата на дилъра Гугутката, който беше задържан в началото на юни, сега също е арестувана за притежание и разпространение на фентанил, научи bTV. Полицията е открила десетки дози в дома ѝ.

Около къщата, в която наркотиците са открити, фамилията постепенно е изграждала ограда с бодлива тел, за да затрудни полицията. Днес оградата е била разбита с багер. При акцията жената е опитала да скрие наркотиците, хвърляйки ги в канала.

Мащабна акция на СДВР срещу разпространението на фентанил се проведе в столичния квартал „Факултета“ на 2 юни.

При акцията бяха задържани общо 11 души, сред които и Гугутката - "тежък" наркодилър, осъждан и многократно задържан през годините.

Сред арестуваните беше и мъж с прякор Джони, който също е добре познат на органите на реда и е определян като тежък криминален контингент.

По време на операцията бяха иззети стотици дози фентанил и кристали. Акцията е поредната на СДВР по линия на противодействието на разпространението на наркотици.

Редактор "Екип на Петел",

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