БТВ ги събра отново

Риалити звездите Марто Елвиса и Анна-Мария Граченова, се събраха отново заедно в друго предаване на bTV - „Колко ми даваш?”. Отношенията им станаха емблематични в „Ергенът”, като явно приятелството, което се появи между тях там, продължава и в момента.

Анна-Мария, която доби още по-голяма популярност в „Трейтърс”, се държа изненадващо спокойно за сметка на Мартин, който беше доста по-емоционален в играта.

Срещу тях беше певецът на „Остава” Свилен Ноев заедно със съпругата си, журналистката Невена Спасова. Рок музикантът се държа доста провокативно, като постоянно повтаряше, че хората трябва да идват на концертите му, а не да ходят при „чалгарите”, очевидно визирайки заведенията на Елвиса.

Певецът обаче успя и няколко пъти наруши правилата, та даже накара един от непознатите да отговори на негов въпрос. След като това не доведе до наказание, Мартин се изуми, как може да има тв игра, в която правилата са толкова условни.

