БТВ показа какво е „планьорка”

Думата „планьорка” не е особено позната и използвана в българския език, с изключение на една сфера - медиите. По повод 25 години от началото на новините си bTV направи специален репортаж за най-важната част от живота на всяка редакция.

Планьорката в една медия е същото, каквото е оперативката в една администрация или фирма, но и много повече. Тук идеите се превръщат в репортажи, обясни Кристина Баксанова от bTV. Тя разказа също, че първите планьорки на новините в телевизията са били на открито, защото редакцията все още е била строителна площадка.

Друга дума от журналистическия жаргон е „летучка”. В много медии тя се използва вместо планьорка, а често и за кратка планьорка преди публикуване.

